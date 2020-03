Danna Paola descubre nueva afición durante cuarentena [VIDEO]

Danna Paola ha descubierto un nuevo hobbie durante sus días de cuarentena que la ha ayudado a distraerse, y decidió compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la artista mostró que se hizo la manicura, utilizando uñas en gel y un llamativo color. La cantante se sintió emocionada por aprender un nuevo oficio para su cuidado personal.

Días atrás, la mexicana publicó una foto con el texto: “El mood de hoy, después de 3 horas de cardio centenial”, donde aparece realizando unas postura de baile y deja ver sus manos.

Entonces, sus fans comenzaron a comentar que la artista ya no tenía algunas uñas: “Hasta a ella en cuarentena se le rompió la uña”.

La intérprete de “Sodio” quiso aclarar la situación en una de sus transmisiones en vivo, tomando los comentarios con mucho humor reveló: “Me gustaría aprender una profesión nueva durante la cuarentena”, refiriéndose a ser manicurista.

Sin embargo, la cantante se sorprendió, ya que después de sus comentarios, el lugar donde usualmente se hace las uñas le envió un paquete con los implementos para decorarlas.

“Les voy a contar, ayer que dije lo de las uñas, lo dije un poco irónico, pero a la vez me encantaría aprender y me puse a pensar en el material, pero alguien se lo tomó muy en serio, un sitio que quiero muchísimo y me han acompañado en mis momentos más especiales”, contó.

La cantante se mostró emocionada por la preocupación de la empresa y dijo que se iba arriesgar a hacerse la manicura.

“Ellos dijeron ‘Danna no se va a quedar sin uñas’ y me acaban de mandar un kit gigante para aprender a hacer las uñas y ahora me toca aprender, a ver si funciona este reto de cuarentena”, añadió.

Más tarde, compartió una historia donde mostró el resultado final de su largo trabajo: “Pues sí, aunque usted no lo crea, sí lo estamos logrando y estoy muy orgullosa de mí, eh, de verdad me las hice yo solita”.

Danna Paola se encuentra siguiendo las medidas de aislamiento social, pero ha estado realizando varias actividades para entretenerse y distraer a sus fans.

La cantante realizó un concierto en vivo junto al catautor Lasso, como parte de la campaña #MusicToStayHome. Además, el día 3 de cuarentena sorprendió al interpretar la canción de Rebelde (RBD) “Solo quédate en silencio”, en compañía de sus amigos.