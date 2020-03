Florinda Meza sobre coronavirus: “La mayor pandemia es la económica” [VIDEO]

Florinda Meza, la recordada “Doña Florinda” en El Chavo del Ocho, se pronunció sobre las consecuencias que podría tener la expansión del COVID-19 en la sociedad mexicana.

El hecho se produjo en una entrevista que concedió al programa televisivo De Primera Mano, que se transmite en la cadena Imagen Televisión. Allí, la actriz fue pesimista en su visión de lo que ocurrirá en el futuro, asegurando que la situación empeorará con el tiempo.

Tras décadas juntos, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se casaron en 2004. (Foto: Instagram)

“Todo va a quedar mal porque todo esto fastidia al país. Pero, bueno, cada vez vamos más mal y hay que seguir. No podemos responder de otra manera más que sobreviviendo y trabajando”, señaló la esposa de “Chespirito”.

Asimismo, hizo énfasis en los posibles estragos que puede causar el virus en la economía de su país. Afirmó, entre otras cosas, que en México las cosas ya iban mal antes de la pandemia, llamando la atención por sus contundentes palabras.

“Va a estar peor el país. Si de por sí ya estaba mal, va a estar peor. La mayor pandemia es la económica, la que se nos viene o ya está”, agregó.

De otro lado, en la misma entrevista, Florinda Meza reveló que su salud no pasa por un buen momento. “Estoy bien, pero estoy llena de ronchas y no sé si es dermatitis o el estrés de ver parado al país. Lo sabré luego de que me atienda el médico”, confesó la actriz a periodistas de De Primera Mano.