Alejandra Baigorria se mostró apenada porque su propuesta de poner a disposición su taller para elaborar mascarillas no fue tomada en cuenta. En conversaciones con un medio local, la competidora de Esto es guerra lamentó que las autoridades no se pronunciaran por su solidaria intención.

Según comenta, el poco interés de los alcaldes, no solo la tiene preocupada, sino la hicieron poner triste. Para ella, su único objetivo fue ayudar a las personas para que estas eviten contagiarse del coronavirus, haciendo uso de sus mascarillas.

Alejandra Baigorria anuncia que se suma a la lucha contra el COVID-19.

“No voy a mentir: tengo lágrimas de impotencia porque tengo todo listo con mi hermano para hacer las mascarillas. Por favor, comuníquense los alcaldes conmigo. Cuando veo que no hay respuesta, veo a mi hermano llorando y yo me he sentido fatal", expresó la modelo.

“Yo no entiendo cómo un chisme de que una persona pública, chica reality habló de tal persona. Eso si todos lo saben, pero cuando alguien quiere ayudar, tú crees que esas personas hacen algo para ayudar, no compartieron ni siquiera mi post, pero salgo a la calle sin una mascarilla y ya se hace un escándalo viral”, añadió la empresaria de Gamarra.

Asimismo, reiteró que que ella, su hermano y otras tres personas más pueden elaborar por día poco más de 500 mascarillas.

“Se tomarían todas las medidas de seguridad, yo soy maniática de la limpieza y obviamente cuidando la salud de las personas que están trabajando ahí", comentó. "Claro, necesito la autorización para esas cinco personas, ese salvoconducto para que las personas puedan ir al taller hasta las 8 de la noche, quiero el permiso para poder abrir el taller solamente para confeccionar mascarillas”, dijo Alejandra Baigorria a RPP.