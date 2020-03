La locutora de Radio Panamericana, Vanessa Terkes comentó que ahora realiza sus funciones laborales desde la comodidad de su casa, para evitar así ser contagiada con el coronavirus.

La ex integrante de la novela “Torbellino” comentó que ya no asiste a su centro laboral, pero que sigue comunicándose con su público. “Por seguridad. Me han dado todas las facilidades para hacer el programa desde mi casa con equipos especiales para que se escuche lo mejor posible”, exclamó ante el diario el Trome.

De la misma manera, Vanessa Terkes confesó estar sorprendida con la acogida que ha tenido durante estos días. “Es increíble lo que se puede lograr en estos momentos tan duros”, declaró la actriz ante el conocido medio.

Vanessa Terkes. Foto: Instagram

Asimismo, habló sobre el día que se emitió el aislamiento social. “Justo el domingo 15 de marzo que el presidente determinó el ‘Estado de emergencia’, me sentí un poquito mal y no quise arriesgar a nadie, así que le pedí a todo el mundo que no viniera a verme. Ya luego lo descarté tener coronavirus, pero me pareció mejor no salir de casa”, confesó.

PUEDES VER Vanessa Terkes y su increíble parecido con sus hermanas [FOTOS]

Por otro lado, la locutora habló sobre las actividades que viene realizando durante estos días que han sido declarados como estado de emergencia.

Vanessa Terkes. Foto: Instagram

“La verdad es que estoy sacando talentos que tenía guardados en un cajón con polvo, pues he vuelto a escribir, estoy leyendo cosas que por el ajetreo diario no siempre puedo, creé un juego que me permite aprender del mundo, como sus capitales y costumbres, y también estoy haciendo ejercicio”, acotó la actriz peruana.