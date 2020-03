The Strokes, desde inicios de los 2000, es una de las bandas representantes del indie rock en la escena musical mundial.

La agrupación, que llegó al Perú el 2019 en el marco del festival VivoxElRock, confesó en una entrevista para un periódico británico que uno de los integrantes estuvo a punto de morir por ingerir grandes cantidades de drogas fuertes.

Una intervención médica en el año 2009 salvó al guitarrista de la banda, Albert Hammond Jr, de estar cerca de la muerte al estar “inyectándose alternativamente cócteles de ketamina y cocaína y heroína y cocaína”, aseguró el propio músico de casi 40 años para The Guardian.

Asimismo, el vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, también lidió con adicciones un par de años antes que Hammond Jr. Fue con alcohol, el cual, según precisa el artículo “conquistó y generó un conflicto entre su exmanager y él. “Fue una pesadilla borracha para la sociedad en su conjunto”, enfatiza.

Años después, el 2011 y 2013, los neoyorquinos no pasaron por un buen momento como banda y se generaron conflictos, “porque no estábamos en armonía”, indican. Además, se negaban a grabar y salir de gira para promocionar su música.

“Había conflicto y había miedo, lo superamos e hicimos discos pero no fue, ya sabes, por amor fraternal e inspiración musical”, señaló Casablancas.

Cabe recalcar que el próximo álbum de The Strokes sale este 10 de abril. “Lo que podríamos hacer a continuación me emociona más de lo que me he emocionado en, no sé, toda nuestra carrera”, manifestó Hammond Jr. con respecto al nuevo trabajo titulado The new abnormal.