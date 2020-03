Rebeca Escribens trolea Sheyla Rojas: “El culpable de todo es tu cirujano” [VIDEO]

Sheyla Rojas volvió a ser víctima del peculiar sentido del humor de Rebeca Escribens en la última emisión de Estás en todas.

Cuando se encontraban presentando el programa vía Skype, ‘Choca’ Mandros recordó que la conductora de América Espectáculos le dijo a la popular ‘Shey Shey’ que “se estaba poniendo fea con los años”.

Rebeca Escribens trolea a Sheyla Rojas por sus cirugías

“Chicas, yo no quiero enfrentarlas ni nada por el estilo, jamás, pero estuve leyendo en las redes que le dijiste fea y ahorita la has saludado diciéndole gringa bella”, le comentó el productor a Rebeca Escribens, quien no dudó en responderle.

“En primer lugar saludé a Sheyla diciéndole que estaba más fea que nunca. En segundo lugar esa nota a la que te refieres fue hace más de tres meses. Lo más bonito de esto es que Sheyla siempre se lo toma a la risa y es por eso que le va bien”, señaló la presentadora en Estás en todas.

Al escuchar las palabras de su compañera, Sheyla Rojas esbozó una sonrisa y dejó claro que no le importa que intenten enfrentarlas. “No te preocupes Rebequita porque yo sé que el único culpable de todo esto es nuestro productor”, comentó.

Sin embargo, en este momento Escribens contestó con una respuesta en la que nuevamente se burló de las cirugías de la exchica reality. “(El único culpable)Es tu cirujano”, dijo, tras lo cual ‘Choca’ Mandros estalló en carcajadas.

Como se recuerda, Rebeca Escribens suele hacer divertidas bromas a Sheyla Rojas y sus demás compañeros de América TV, entre los que se encuentran los integrantes de Esto es Guerra.