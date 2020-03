Pedro Suárez Vértiz volvió a pronunciarse en Facebook sobre cómo se vive la cuarentena que decretó el presidente Martín Vizcarra para frenar la expansión del coronavirus en el Perú.

En esta oportunidad, el cantante dijo que, si bien le agradaba que muchas peruanos escuchen su música para pasar un buen momento durante el aislamiento social, hay quienes no toman consciencia de lo difícil que es esta situación para las personas de bajos recursos.

“Veo a la gente escuchando o tocando mi música en la cuarentena y me siento muy feliz, pero en paralelo me entero que los pobres se mueren de hambre en sus casas porque no pueden salir a trabajar y soy infeliz. La vida es muy tacaña cuando le pides explicaciones. Nunca te las da”, aseveró Suárez Vértiz.

“Veo muchos memes de gente engordando encerrados en sus casas cuando la invisible mayoría no tiene alimento alguno. Pareciera que el gobierno no sirve, que nuestras oraciones no sirven, o que los donativos no sirven”, añadió el intérprete de “Los globos del cielo” en Facebook.

Pedro Suárez Vértiz

Pedro Suárez Vértiz se dirigió a quienes tienen un hogar donde vivir y un plato de comida que llevarse a la boca, para pedirles que sean más empáticos ante quienes no gozan de las mismas posibilidades.

“Por eso siéntete dichoso de tener un celular y poder leerme ahorita. Eres un privilegiado que tiene mucho que agradecer. No te quejes de la vida”, comentó.

“Gracias por leerme todos los días. Hago mi mejor esfuerzo por transmitirles buenas sensaciones. Hagan lo mismo, no cuesta nada. Gracias a las personas de este video. Gracias de verdad. Buenos días amigos y feliz sábado para todos”, agregó el cantante.

Como se recuerda, hace unos días Pedro Suárez Vértiz elogió la labor que Martín Vizcarra viene realizando para combatir al coronavirus en nuestro país y hasta le pidió que vuelva a postular para presidente en el 2021.