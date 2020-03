El presentador Mathías Brivio publicó un video en su Instagram donde resumió las historias que ha pasado el Perú durante los últimos años, antes de la llegada del coronavirus.

La ex figura de América habló sobre la situación que pasa el país, motivando a sus seguidores a acatar las ordenanzas emitidas por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Sólo queda esperar y apoyar. Vendrán tiempos mejores, aunque ahora no lo podamos ver o hasta entender. Claro que no es fácil y mucho menos para aquellos que viven del día a día. Espero que el Estado sepa cómo darles el apoyo correspondiente”, escribió en su red social.

“Cuando todo pase nos daremos cuenta que hicimos las cosas bien. Vamos que se puede Perú. ¡Vamos, cara**! #SiSePuede”, exclamó Mathías Brivio junto a su nueva fotografía publicada.

Asimismo, el periodista subió un video donde se aprecian diversas escenas emblemáticas que son recordadas por muchos peruanos. “Perú, ¿recuerdas todas las veces que tiramos la toalla? Que no tuvimos fe, que repetimos al unísono esta vez no la hacemos, pero recuerda también cuando no hicimos caso a esos pensamientos”, se escucha decir en dicho material audiovisual.

“Cuando nos levantamos de lodo, de los escombros, cuando no aceptamos burlas ni injusticias. Hay momentos gloriosos en tu historia, que no se inmortalizan en tinta y que tal vez no figuren en los textos escolares, pero perdurarán en nuestra memoria”, se lee en el video.

Por otro, resaltó el esfuerzo que muchas personas han realizado. “Yo sé cuánto la has sufrido, pero también sé cuánto te has superado, porque lo mejor de tocar fondo es que ahora solo puedes resurgir. Hoy nos enfrentamos a algo grande, algo que no habíamos visto nunca antes, pero déjame recordarte, Perú, que tú y toda tu gente son más grandes que todos sus problemas”, se exclamó en la grabación.