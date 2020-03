Laura Bozzo critica a Thalía por discrepar con presidente mexicano

La presentadora Laura Bozzo, quien estuvo en un enlace teléfono telefónico con el programa Mujeres al Mando, reveló detalles de cómo se viene viviendo la pandemia del coronavirus en México.

En el programa, respondió a la cantante Thalía, que días antes arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por decir que en su país “no pasaba nada”.

La intérprete de “No me acuerdo” criticó al presidente de su país por decir a los ciudadanos que "sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y a las fondas porque eso es fortalecer la economía familiar”. “No, mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Ante las palabras de Thalía, la ‘Abogada de los pobres’, sin haber apreciado dichas imágenes, criticó fuertemente a la mexicana. Comentó que en México aún se encuentran en fase 2 y que la cuarentena no es obligatoria.

Del mismo modo, indicó que los locales han sido cerrados como medida temprana para evitar la propagación del COVID-19.

“No hay una pandemia. No sé qué video viralizó Thalía, pero ella es una persona que hace mucho tiempo vive en Estados Unidos. Ella ya es ciudadana norteamericana y no conoce mucho lo que estamos pasando en México. Fácil es criticar desde fuera si no conoces la realidad exacta del país”, aseguró Laura Bozzo, quien acaba de estrenar su página oficial de YouTube en la que dará a conocer diversos temas cotidianos.