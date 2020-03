El brote del coronavirus ha obligado a las autoridades de varios países a imponer la cuarentena obligatoria para evitar que el virus se propague; sin embargo, no todos están en la posibilidad económica de quedarse en su casa sin trabajar, así lo hizo notar Kalimba.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el artista se mostró preocupado por las críticas que vienen recibiendo algunos ciudadanos que, por sus bajos recursos económicos, no pueden detener sus vidas durante el aislamiento social.

El cantante pidió comprensión y que no juzguemos a los demás, pues no todas las personas tenemos una estabilidad laboral que nos permita costear nuestros gastos durante la cuarentena.

“Mi familia estuvo en bancarrota y hubieron ocasiones en las que no tuvimos ni para comer, lo menciono porque veo muchos juicios de mexicanos enojados porque hay gente en las calles cuando debemos guardarnos; pero deben entender que no todo el mundo se puede dar ese lujo”, comenzó diciendo el músico.

El cantante explicó que hay ciudadanos que viven del dinero que puedan obtener en un día de trabajo.

“Hay personas que viven al día, no a la semana, no al mes, y a esas personas pedirles que se guarden en su casa por 15 días no es suficiente”, expresó en su cuenta de Instagram.

Kalimba también recalcó que para otras personas es difícil mantener el aislamiento social por razones de salud mental, pues, como se recuerda, el intérprete padeció de depresión.

“Hay muchas personas que no se pueden guardar estos días, una es por la situación económica, porque en México no se paga bien [...] y la otra es por una situación emocional y mental”, resaltó.

Terminó su mensaje dando gracias, porque tenía los medios para poder aguantar los momentos difíciles que se están viviendo a causa del COVID-19.

"Yo le doy gracias a Dios porque estoy cómodo conmigo; por eso, me puedo quedar aquí todo el día. Le doy gracias a Dios porque tengo la situación socioeconómica que me permite guardarme un mes y decir estoy bien. Pero tengo que ser empático y hay personas que no tienen esas dos situaciones”, finalizó Kalimba.