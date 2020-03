Durante la última transmisión de su programa periodístico, Juliana Oxenford tuvo duros calificativos contra el técnico de la selección, Nolberto Solano.

La presentadora de televisión se cuestionó por qué dejaron libre al deportista, ya que debieron mantenerlo preso durante al menos 24 horas.

"Yo me preguntó por qué lo dejaron salir, a cualquiera que detienen durante toque de queda lo mantienen ahí durante 24 horas lo dijo el ministro ¿Por ser Nolberto solano, por ser el segundo de gareca? Pensá, Solano, pensá”, dijo.

Además, la periodista mencionó que dejaron rápidamente en libertad al deportista, a pesar de que infringió la ley.

"Lo dejan salir, a mí me encantaría que me expliquen porque Nolberto Solano y Pablo Zegarra se van a su casa, cometieron un delito, no nos hubieras enterado si las cámaras de Magaly no llegaban”, aseveró. la periodista.

Por otra parte, aprovechó el espacio televisivo para dejar en claro qué significaba estar en toque de queda y que la ley debería cumplirse se trate de quien se trate.

“Cuarentena es no sales de tu casa, hay toque de queda, vamos a permanecer en esta situación hasta el 12 de abril, ahora sale con que está arrepentido (...) Acá se trata de medir a todos con la misma vara”, exclamó.

Por último se refirió como “bruto” a Ñol Solano y le sugirió hacerse un examen de coeficiente intelectual

Ñol solano se fue a una reunión ¿Es bruto? No puedes salir de casa, es cuarentena, por dios, un examen de coeficiencia intelectual para las personas que dirigen a las selecciones de fútbol del país”, comentó la periodista.