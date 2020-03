Britney Spears lleva casi tres décadas encima de los escenarios y cada una de sus canciones son recordadas por todos sus fans, pero la que marcó su carrera musical definitivamente fue “Oops...I Did It Again”.

El tema musical cumplió 20 años el viernes 27 de marzo y la cantante quiso recordar esa fecha en su cuenta de Instagram, dedicándole unas bonitas palabras y contando detalles desconocidos del videoclip.

PUEDES VER Britney Spears se rompe el pie durante rutina de baile y comparte el video en redes [VIDEO]

“Oops. ¿Cómo hicieron para pasar tan rápido 20 años? No lo puedo creer", empezó diciendo en su publicación la artista.

Luego habló de lo incómoda que era su vestimenta cuando grabó el video de “Oops...I Did It Again” e hizo una broma sobre el aislamiento social a causa del coronavirus.

“Me acuerdo que ese vestido rojo era tan caluroso, pero el baile era divertido. Eso hizo que la grabación pasara volando. Ahora que estamos pasando la cuarentena, deseando que estuviésemos en Marte. ¡Por supuesto que estoy bromeando!”, expresó.

La artista terminó su publicación agradeciendo a todo sus seguidores que la han apoyado incondicionalmente durante toda su carrera profesional. A pesar de que en algunos momentos ha sido fuertemente criticada por su comportamiento o música.

"En serio, ustedes han demostrado tanto cariño por esta canción y yo se los agradezco… ¡Les mando cariños a todos!”, dijo la Princesa del Pop.

Antes de estrenar esta popular canción, Britney Spears debutó con su álbum Baby One More Time que vendió millones de copias. Por eso, su disquera se animó a producir un segundo disco que contenía la exitosa canción que acaba cumplir dos décadas y cuya temática se ambientaba en el planeta rojo.

La pieza musical fue una de las más vendidas de una cantante femenina en Estados Unidos, hasta que llegó Adele y le quitó el puesto.

Sin embargo, aún goza de mucha popularidad, pues en el videoclip la artista encarna a una habitante de Marte que se encuentra con un astronauta que llega a su planeta y ve a una mujer bella con un traje de látex rojo.

Britney Spears se mantienen activa en las redes sociales y no es ajena a la coyuntura que vive el mundo a causa de la pandemia por el coronavirus.

PUEDES VER Hijo de Britney Spears revela que su madre podría dejar la música [VIDEO]

En su cuenta de Instagram, la artista compartió un imagen donde se leía un texto de la artista hongkonesa Mimi Zhu.

“Durante este tiempo de aislamiento necesitamos más que nunca conectarnos (...) Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga (...) La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos”, dice una fragmento de la publicación.