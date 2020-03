Brad Pitt y Angelina Jolie más unidos que nunca por sus hijos, en medio de la pandemia

La actriz Angelina Jolie se encuentra recluida en su hogar junto a sus hijos Madoxx, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, cumpliendo con el aislamiento social recomendado por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del coronavirus.

Ante la zozobra causada por la pandemia, trascendió que el actor Brad Pitt permanece más unido que nunca a su exesposa pues desea estar lo más cerca posible a sus hijos.

PUEDES VER: Angelina Jolie molesta con Brad Pitt por llevar a sus hijos con Jennifer Aniston

Los intérpretes de Sr. y Sra. Smith mantienen más contacto que el habitual y las últimas semanas han sido clave para que ambas celebridades dejen de lado sus diferencias y pongan en primer lugar la salud de sus hijas Zahara, de 15 años, y Shiloh, de 13 años, quienes fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas recientemente.

Brad Pitt, Angelina Jolie son padres de seis hijos.

Pese a que las celebridades no han querido especificar las causas de ambas operaciones, tanto Brad Pitt como Angelina Jolie se mostraron como padres abnegados y detuvieron sus proyectos personales para acompañar a sus herederas en su recuperación.

PUEDES VER: Hija pequeña de Brad Pitt impresiona con gran parecido a su padre en nuevas fotografías

De acuerdo a fuentes cercanas a la familia Jolie - Pitt, este episodio terminó uniendo más a la gran familia, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood dejó de acudir a los premios BAFTA 2020, para reunirse con sus hijos.

“He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera”, anunciaba la intérprete de Maléfica el pasado 9 de marzo.