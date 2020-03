Ariana Grande celebra los 10 años de Victorious con videos y fotos inéditas

La cantante Ariana Grande se siente emocionada, pues la serie donde participó en su adolescencia, Victorious, acaba de cumplir 10 años desde su estreno en el 2010, en Nickelodeon.

La artista decidió celebrar esta fecha especial publicando videos y fotos desconocidas del elenco en su cuenta de Instagram. Además, dedicó unas hermosas palabras a todos sus compañeros de reparto, quienes le dieron unos de los mejores momentos de su vida.

“Diez años de Victorious [...]. Solo quiero decir lo agradecida que siempre estaré por estar en este programa. No podría haber pasado mi adolescencia con un grupo de seres humanos mejor, más divertido y talentoso”, escribió.

La cantante contó que una de las cosas que más recuerda son las travesuras que hacían con sus amigos de la serie.

“Realmente me encantó interpretar a Cat Valentine (aunque a veces la gente piense que todavía hablo y actúo así, y su esencia me perseguirá amorosamente hasta que muera). Echo de menos meterme en problemas con mis amigos en la sala de clases y tratar de no reírnos cuando no se suponía que íbamos al set”, relató la artista.

Ariana Grande junto al elenco de Victorious. Foto: Instagram

Aparte, reveló una curiosa anécdota, pues su personaje llevaba el cabello teñido de rojo y esto le ocasionaba problemas.

“Extraño despertarme con almohadas manchadas de tinte rojo. Gracias @danwarp y a mis compañeros de reparto por algunos de los años más especiales de mi vida y por traernos a la vida mutua. ¡Feliz aniversario!”, expresó.

Ariana Grande realizó un videollamada con los actores de la serie. Foto: Instagram

Sin embargo, Ariana Grande no solo envió saludos a sus compañeros de Victorious, sino que también realizó una videollamada con el elenco y publicó una imagen del momento en su Instagram.

En la postal que compartió la artista se ve a Victoria Justice, Matt Bennett, Leon Thomas III, Daniela Monett, Avan Jogian y Elizabeth Gillies, una de la más cercanas a la también cantante, pues incluso la acompaña a sus conciertos.

La serie de Nickelodeon fue uno de los primeros proyectos artísticos de gran envergadura de Ariana Grande, quien logró despegar su carrera musical con mucho éxito. Actualmente es una de las cantantes mejor rankeadas y cada canción o colaboración que realiza tiene gran acogida.