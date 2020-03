Alma Cero sobre el día que terminó con Edwin Luna: “Él atentó contra su vida”

Alma Cero sorprendió a todo México con los detalles que la llevaron a poner fin a su relación con Edwin Luna. La actriz se sinceró y explicó que su matrimonio con el cantante había sido “la más tóxica de su vida”.

En una entrevista a medios locales, la artista confesó que no estaba preparada para mantener un compromiso como el que tuvo con el vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’.

“Y tras que me enamoro pero de la relación más tóxica de mi vida. No estaba lista, no estaba pensando en mí. Siempre estaba pensando en alguien más”, expresó.

Alma Cero admitió que parte de la responsabilidad de la separación con Edwin Luna cayó sobre ella, pues emocionalmente le faltaba madurar.

“No me había sabido dar mi lugar como pareja, mi historia, mi persona, mis intereses, mi carrera cuentan, yo vibraba desde la carencia de no quiero estar sola”, confesó a la periodista Mara Patricia Castañeda.

De acuerdo a la exconductora de Sabadazo, estaba en una etapa de su vida en la que todo giraba en su relación y en complacer a los demás, al punto en que llegó a olvidarse totalmente de cuidar de sí misma.

“Para que me quiera me tengo que hacer necesaria para él. Todo lo que le brindé, los videos, el único video que tuvo con mucho éxito, fue el primero que yo hice y tuve la suerte de convocar a Silverio Palacios”, continúo la actriz de Televisa.

Finalmente, Alma Cero expresó que poco a poco pudo darse cuenta de lo mal que andaba su relación y se armó de valor para pedirle el divorcio al cantante mexicano.

“Tienes que estar bien contigo mismo antes de enamorarte de alguien más, no es que me engañara él a mí, yo lo provoqué que me metiera el universo en una situación de espejo para aprender”, concluyó.

Edwin Luna pensó en atentar contra su vida

Uno de los detalles que más ha sorprendido a los fanáticos de Alma Cero fue cuando habló del momento en que, pese a no culparlo, le dijo a Edwin Luna que era mejor dar por terminada la relación.

“¿Qué tuvo que pasar? Una plática muy dramática donde él atentó contra su vida, es un tema fuerte, pero atraje una pareja manipuladora, que tiene mucho que arreglar. Estás viendo cómo es la situación y te metes, crees que puedes cambiar a la persona”, narró.

La actriz, además, confesó que a los dos meses de firmar su matrimonio fue él quien le pidió que se fuera de la casa.