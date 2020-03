Vania Bludau ya sabe como ocupar sus días en cuarentena, después que indicara que no sabía que hacer con su vida ante al aislamiento por la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

Desde su vivienda en Estados Unidos, la ex chica reality viene informando a sus millones de seguidores cómo la está pasando en este lapso complicado para todos. Sin filtros, la bailarina no duda en compartir todo lo que hace al interior de su hogar.

Días antes, Vania Bludau indicó que realiza tres horas de ejercicios diarios, pero no sabía que más hacer para no aburrirse y desesperarse en estos días.

“Estoy haciendo ejercicios como tres horas al día porque no tengo nada que hacer. Espero que cuando acabe la cuarentena tenga unas nalgas de acero y bien definidas. También estoy saltando soga. Ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué más hacer”, manifestó la ex chica reality.

Recientemente, Vania Bludau volvió a compartir un video en el que se le ve haciendo ejercicios al interior del departamento en que pasa los días de aislamiento.

“No permitas que esta pandemia te detenga de tu rutina diaria. Continúa esforzándote. Estamos todos juntos en esto”, se aprecia en el texto que plasmó la expareja de Christian Domínguez en Instagram.

Después de la publicación, la bailarina recibió cientos de halagos por parte de sus miles de seguidores que ostenta en su perfil verificado de la red social más usada por las celebridades.