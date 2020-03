Thalía se ha mostrado muy mortificada por el avance del COVID-19. La cantante compartió con sus seguidores un artículo de El País y aprovechó para enviar un potente mensaje sobre este virus, que nació en Wuhan, China.

La famosa cantante usó Instagram para hacer llegar su preocupación y lo que podría pasar si las personas no son precavidas.

“Hay catástrofes que se pueden evitar y otras que no. Y ya sabemos qué hay que hacer para reducir el impacto del coronavirus: prevención, prevención y prevención. Los centros públicos deben estar preparados para atender a los más vulnerables: personas mayores, aquellos que viven en la calle, familias sin hogar, los migrantes, etc. Los más desfavorecidos son siempre los olvidados”, escribió la cantante, quien ha criticado duramente al Andrés Manuel López Obrador por no promover la cuarentena en México ante la propagación del coronavirus.

Asimismo, Thalía señaló que los centros de salud no se dan abasto para atender todos los casos de emergencia. Además, resaltó la importancia de seguir el ejemplo de otros países que han controlado la propagación del virus gracias a la disciplina.

“Los centros de personas mayores deben estar preparados, los hospitales necesitan refuerzos, los ciudadanos deben saber lo que deben y lo que no deben hacer. Aprendamos de los países que han sabido controlar este brote mortal y de los países que siguen en lucha cada minuto que pasa. Este artículo de El País es una alerta roja para las personas que todavía se sienten invencibles”, añadió.

Thalía se vuelve peluquera de su perrito durante cuarentena

Thalía se encuentra aislada para evitar el contagio por coronavirus. Ella mostró a través de sus historias de Instagram cómo pasa el tiempo.

Uno de los hobbies que ha adoptado es de peluquera de su perrita Amorcita Love, quien se dejó cortar y peinar por la cantante.

Pero eso no es todo, Thalía ha querido ayudar a sus seguidores para que lleven de una manera menos aburrida la cuarentena. La mexicana recomendó hacer ejercicios para evitar el estrés.