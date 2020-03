Rodrigo González y Gigi Mitre hicieron una transmisión en vivo a través de Instagram, donde hablaron de varios temas polémicos de la farándula y sociales.

Durante el video, los exconductores de televisión respondieron las preguntas de sus seguidores. Uno de ellos les preguntó qué opinaban sobre el escándalo que protagonizó Milagros Leiva.

Las exfiguras de Latina criticaron a la periodista; por su parte, Rodrigo González lanzó duros calificativos contra ella.

Rodrigo González y Gigi Mitre. Foto: Instagram

“Yo entiendo que le dio frustración que no la entiendan y lo que sea, era innecesario la forma de cómo hablaba, la llamadas telefónicas”, expresó Gigi Mitre.

“No todos los policías tienen que estar al tanto de quien sale o no en la televisión, pero eso de levantar la voz, no la ayudó en su imagen. No le ayudó ni a que la gente la entienda”, agregó la compañera de Rodrigo González.

Milagros Leiva fue detenida por la policía e intento pedir ayuda a un general con una llamada telefónica.

El popular ‘Peluchín’ calificó de soberbia a la periodista y reveló —junto a su colega— que el canal ATV la despidió por bajo rating.

“Me pareció atorrante, prepotente, autosuficiente. Ni voz tiene, está en Willax, no voy a minimizar el canal, pero la señora Milagros Leiva salió por la puerta trasera de ATV”, señaló.

“Ya de vergüenza ajena, es una comunicadora soberbia, cree que esta en un lugar que la diferencia del resto que es el poder”, finalizó el expresentador de Válgame Dios.