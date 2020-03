Pedro Suárez Vértiz a Martín Vizcarra: “Su pueblo lo necesita, postule en el 2021”

A través de su cuenta de Facebook, el artista Pedro Suárez Vértiz publicó un post donde hace mención sobre las actividades que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha realizado durante estos últimos meses.

El intérprete de “Los globos del cielo” sorprendió a sus seguidores al dirigirse públicamente al gobernante peruano. “Buenos días, señor Presidente: no tengo ideología ni militancia política alguna. Pero debo admitir que hace décadas, no veía una compenetración tan arraigada como la del pueblo peruano y usted”, exclamó el cantante.

PUEDES VER Pedro Suárez-Vértiz rinde homenaje al personal de salud que trabaja en cuarentena

De la misma manera, el músico comentó acerca de los comentarios que ha recibido el presidente Martín Vizcarra. “Hay personas que critican que usted sea popular. ¿De cuándo acá ser popular es malo? También le piden que cumpla su palabra de no postular en el 2021. Olvídese de eso. Su pueblo lo necesita y eso prima sobre cualquier promesa”, se lee en su red social.

Pedro Suárez Vértiz. Foto: Facebook

“Con usted como presidente y vicepresidente, hemos pasado huaicos, los Panamericanos, crisis legislativas y ahora la pandemia del coronavirus. Ojalá pueda solucionar todo lo que falta", acotó Pedro Suárez Vértiz.

Pedro Suárez Vértiz. Foto: Archivo

Asimismo, hizo una mención sobre el alcalde de La Victoria. “(...) No le pongo velitas ni idolatro a ningún político, ni siquiera a usted. Pero pienso que si no postula en el 2021, será como rifar el destino del país. A menos que postule Forsyth, cosa que dudo”, dijo el músico.

“Me gusta que organice reuniones en Moquegua, que use jeans en palacio, que dé conferencias de prensa en las veredas. Pero igual, no pongo las manos al fuego por nadie. A pesar de mi ateísmo político, no podemos cortar el momento actual”, sostuvo Pedro Suárez Vértiz.

Pedro Suárez Vértiz lanza mensaje sobre función de los policías. Foto: Instagram

De igual manera, el artista le hizo un pedido al mandatario Martín Vizcarra. “Postule usted, por favor en el 2021. Es un clamor popular, no lo digo porque yo sea vizcarrista, sino porque jamás se debe cambiar de caballo a mitad del río. Ojalá le llegue mi humilde mensaje”, finalizó.