Pearl Jam acaba de publicar hoy su undécimo álbum de estudio denominado Gigaton. Bajo la firma de Republic Records y Monkeywrench Records, la banda de grunge y rock alternativo vuelve a publicar un disco luego de siete años.

El disco cuenta 12 canciones y ya está disponible en plataformas como Spotify, donde la banda cuenta con 9.5 millones de seguidores. Además, en canal oficial de Pearl Jam publicó el videoclip del primer tema del álbum, ‘Who ever said’.

Los temas de la banda son los siguientes:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance Of The Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take The Long Way

Buckle Up

Comes Then Goes

Retrograde