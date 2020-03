Luego de protagonizar una discusión con Jaime Chincha, Nolberto Solano se disculpó con el periodista y reconoció su error al reunirse con unos vecinos durante el toque de queda, que terminó con su detención y traslado a una comisaría del distrito de La Molina.

En horas de la mañana, Nolberto Solano fue enlazado nuevamente por un programa de RPP que conduce Mauricio Fernandini. El periodista le recuerda el suceso ocurrido la noche anterior, a lo que el exfutbolista reflexiona sobre esto y confiesa que cometió un error.

Seguidamente, el asistente técnico de Ricardo Gareca se disculpó con Jaime Chincha por la acalorada discusión que tuvieron, en la que el exfutbolista de Sporting Cristal se mostró reticente a admitir la falta cometida en pleno toque de queda.

“Pedir las disculpas. Ayer tuve una conversación un poco acalorada por la situación que viví. Uno con la cabeza caliente toma unas maneras de reflexión diferentes”, empezó diciendo Nolberto Solano.

“Por ello, aprovechar en mandar unas disculpas a Jaime Chincha, que es colega de ustedes y también pedir disculpas de esta situación; los que me conocen saben que trato de manejarme de la mejor manera. Estoy muy arrepentido”, expresó el también exvolante de Universitario de Deportes.

Sobre el final de la entrevista, Nolberto Solano es informado que en la línea se encuentra Jaime Chincha. quien deseaba dar unas palabras antes de culminar el enlace telefónico.

Nolberto Solano pidió disculpas a Jaime Chincha en enlace telefónico a RPP.

Jaime Chincha comenzó reafirmando que Solano es un referente del fútbol peruano y que saluda el gesto de arrepentimiento ante sus actos, en comparación a la noche anterior. Pero le recuerda que en el estado de emergencia derechos como el de reunión y el libre tránsito están restringidos.

“Lo de ayer fue tremendo. Su imagen de referente no puede verse mancillada por un gesto que no se debe soslayar. El hecho de salir de la casa para ir a una reunión, así no sea una fiesta, es un delito. No lo digo yo, sino el estado de emergencia que vivimos. Es saludable, no solo para Nolberto, sino para el país entero”, dijo.

Antes de despedirse, Nolberto Solano toma la palabra y se reafirma en su mea culpa tras ser detenido y por el incidente con Jaime Chincha.

“Disculpa, Jaime, por el tono que, de repente, un poquito viviendo esta situación… a veces uno reacciona como ser humano… lo que está hablando es totalmente cierto; los que somos personas públicas debemos seguir pregonando. Decirle a todo el pueblo que hay que continuar con estas normativas y que nos vaya bien a todos (sic)”, aseveró.