Nolberto Solano estuvo en el ojo de la tormenta luego que fuera detenido por no respetar el toque de queda para evitar la expansión del coronavirus en el Perú. El exfutbolista, se enfrascó en una fuerte discusión con el periodista Jaime Chincha.

El hecho sucedió cuando vecinos de La Molina avisaron a la Policía sobre una reunión con música a alto volumen desde horas de la tarde. Caída la noche y en vigencia del toque de queda, efectivos policiales realizaron la intervención que tuvo entre los detenidos a los exfutbolistas Nolberto Solano y Pablo Zegarra.

Nolberto Solano, durante su detención y al ser ingresado a la comisaría, mostró una actitud agresiva, negando en todo momento y recriminó a los hombres de prensa por “hacer de su caso un show”.

Tras esto, Solano se comunicó con el programa de Jaime Chincha en RPP. La conversación fue de menos a más y el exfutbolista trató de justificarse contando que se encontraba reunido con un pequeño grupo de amigos, con los cuales almorzaron y de los que los vecinos se quejaron por un parlante que hacía bulla “a solo un metro”.

“Fiesta no fue. Tendría que haber bulla, música psicodélica, más de 50, 100 personas. Éramos un grupo de amigos, departiendo”.

Pero, conforme Jaime Chincha iba cuestionando a Nolberto Solano la conversación se tornó más áspera.

“No se puede hacer reuniones durante todo el día. Has ido a una reunión, no puedes salir de la casa, tú eres un ejemplo de la gente, has sido jugador (de fútbol)”, argumento Jaime Chincha.

Pero, mientras que Nolberto Solano trata de minimizar sus acciones, Jaime Chincha le refuta: “¿No te estás dando cuenta que has cometido un error?”, pero el exfutbolista replica: “¿De qué?”, a lo que el periodista insiste: “De irte a una casa que no es la tuya con tu hijo”.

La conversación se convierte en discusión y Nolberto Solano pregunta a Jaime Chincha si él no tiene una vecina a la que ha ido a visitar: “Yo tengo un salvoconducto, solo salgo de la radio a mi casa. No me voy a la casa de la vecina”.

Pero en ello, el exjugador asegura al comunicador que se está victimizando, a lo que este refuta: “No me estoy victimizando. Tú me quieres poner de ejemplo para justificar el error que has cometido”.

Nolberto Solano pregunta a Jaime Chincha de por qué sale a la calle si no sabe si está infectado con coronavirus, el periodista refuta que porque no presenta sintomatología.

“Yo tampoco tengo los síntomas”, replica el asistente de Gareca: “Pero ¿Te has hecho la prueba? Porque has roto el protocolo”, a lo que el exjugador de Sporting Cristal, molesto, expresó: “O sea, porque eres periodista tú sí sales”.

Momentos después, Jaime Chincha decide cortar de golpe la comunicación con Nolberto Solano.

“Nolberto Solano cometió un error gravísimo. No lo puede volver a hacer y la forma en que se justifica por el error garrafal que ha cometido es tratando de victimizarse, el que se ha victimizado es él. La Federación Peruana de Fútbol tiene la palabra”.