Hijos de Michael Jackson donan miles de dólares a afectados por coronavirus

Varias personalidades internacionales han decidido dar grandes cantidades de dinero para apoyar a distintos grupos de personas que están siendo perjudicados por esta pandemia. Los hijos de Michael Jackson han decidido unirse a esta iniciativa y han anunciado una gran donación.

John Branca, co albacea del patrimonio de los herederos del Rey del pop, ha informado a The Associated Press que donarán 300 000 dólares a distintas asociaciones para ayudar a personas de la industria de la música de Broadway y Las Vegas.

Una parte de esta colaboración, 200 000 dólares, está destinado al Fondo de asistencia de emergencia por el COVID-19 de Broadway Cares, asociación sin fines de lucro de Nueva York. Cabe recalcar, que esta le dará la mitad a MusiCares, una rama benéfica de la academia que ayuda a los músicos con menos recursos económicos.

Otra parte del dinero, 100 000 dólares, será destinado al banco de alimentos Three Square en Nevada. Todas estas asociaciones gozan de la confianza de los Jackson.

En una entrevista para The Associated Press, John Branca explicó que quiere empezar ayudando a los que forman parte de la industria musical.

Michael Jackson. Foto: AFP.

“Este virus, esta pandemia nos afecta a todos obviamente, así que quisimos empezar por nuestras propias comunidades [...] Esto es personal para nosotros”, expresó.

Luego recalcó que el Rey del pop era una persona solidaria y que él hubiera tenido el mismo gesto de estar vivo.

Paris Jackson

“Michael fue extremadamente generoso tanto de su tiempo como de su dinero en su vida y está en su música también [...] Recurrimos a Michael por liderazgo e inspiración. Estamos haciendo lo que Michael hubiese hecho”, explicó.

En otra ocasión, la hija de Michael Jackson, Paris, se mostró preocupada por cómo está afectando la pandemia a la salud mental; por eso, se animó a dar unos consejos.

PUEDES VER Hijo de Michael Jackson celebra cumpleaños comprando millonaria mansión

“Hay muchas formas de lidiar con la ansiedad y cada uno tiene diferentes niveles de resiliencia, pero animo a todos a que lo intenten (...) La pintura es increíble, toda clase de expresión artística es buena”, dijo en una entrevista al portal TMZ.