Melissa Paredes cuenta lo difícil que es estar alejada de Rodrigo Cuba en cuarentena [FOTOS]

La modelo Melissa Paredes habló sobre el distanciamiento que pasa con su esposo Rodrigo Cuba, quien tuvo que viajar hasta México por la liga de fútbol en la que iba a participar.

La protagonista de la novela Dos hermanas comentó que ahora se encuentra junto a su abuela y su hija Mía, pero que debe salir a las calles para abastecerse de alimentos y medicamentos.

“Es súper complicado porque estoy con Mía y mi abuelita, que es diabética y tengo que salir a abastecerme de comida y medicinas. Entonces, salgo con todas las medidas de seguridad que se necesitan, mascarillas, guantes, gel antibacterial, pero igual siempre hay ese miedo. Ayer tuve que salir para comprar y vi menos gente en la calle y eso es bueno porque están tomando conciencia”, manifestó para el diario el Trome.

Melissa Paredes. Foto: Instagram

Asimismo, Melissa Paredes señaló lo duro que es para ella estar alejada del padre de su hija, ya que Rodrigo Cuba no puede retornar al Perú debido al cierre de las fronteras que se ha dado.

“Él justo iba a venir antes de que cierren las fronteras, pero no pudo. Allá en México, aún no han decretado el aislamiento social, sí han suspendido la Liga (de fútbol) en todo México, pero por lo que me cuenta no hay cuarentena ni toque de queda”, detalló Melissa Paredes.

Melissa Paredes. Foto: Instagram

A la vez, aseguró que el futbolista también pasa por penosos momentos. “Anda desesperado porque no está con nosotras como debería ser. No está aquí y eso también es chocante, solo nos queda mantener la calma", sentenció la modelo.