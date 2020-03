Mathias Brivio niega haber ofendido al presidente Martín Vizcarra [VIDEO]

El presentador de televisión Mathias Brivio se pronunció a través de sus redes sociales sobre las recientes noticias que afirmaban que habría ofendido al presidente Martín Vizcarra por las acciones que realiza para combatir el coronavirus en nuestro país.

"Mathías Brivio sobre Martín Vizcarra: Tenemos a un presidente incapaz”, era el titular falso que se volvió viral en las redes sociales y que causó polémica entre los seguidores de Mathias Brivio, quienes incluso llegaron a criticar rotundamente al artista.

PUEDES VER Nicola Porcella es reemplazado por Mathías Brivio en nuevo programa de Latina

Por ello, el exconductor del reality Esto es guerra se vio sumamente afectado por las críticas que recibió y decidió aclarar el tema, por lo que se pronunció a través de sus redes sociales.

De esta manera, negó totalmente que haya realizado comentarios negativos acerca de la labor de nuestro mandatario, ya que, incluso, él mismo se ha mostrado a favor de todas sus medidas, como el estado de emergencia, la cuarentena, entre otras.

“No sean burros ni ligeros para comentar. Da rabia. Obviamente yo no dije eso. Cómo le voy a decir eso al presidente silo vengo apoyando", aseveró.

Mathias Brivio Foto: Instagram

También comentó sobre el medio que difundió dicha información falsa y afirmó que son mentiras lo que se ha publicado recientemente.

"De esa página no quiero hablar, está local, gente mentirosa. No sean animales, no sean idiotas, no crean en publicaciones falsas”, comentó el presentador.