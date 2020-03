Leonard León asegura que ya superó el coronavirus, pero continuará en cuarentena [FOTOS]

El cumbiambero Leonard León contó cómo han sido sus días después de darse a conocer que es uno de los portadores del coronavirus, lo que hizo que se mantenga alejado de los escenarios.

El intérprete de cumbia aseguró que ya ha cumplido los días de cuarentena establecidos por los doctores. “Hoy cumplo mi día 14 en aislamiento y hace cuatro días que no tengo fiebre”, sostuvo en una entrevista con el diario Trome.

“Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba y si resulta negativa podrían darme de alta”, exclamó ante el medio local.

Leonard León y las imágenes que demostrarían que tomó medidas preventivas ante posibilidad de coronavirus. Foto: Instagram

Asimismo, confesó que falta que su organismo se recupere por completo. “Significa que he superado al coronavirus, pero mi cuerpo aún se encuentra vulnerable y sé que debo seguir en cuarentena. No quiero exponer a mi familia, ni a mis vecinos. Cuando todo esto acabe me haré unos exámenes en los pulmones para descartar cualquier problema posterior”, sostuvo Leonard León.

Leonard León respondió las críticas con insultos en Instagram.

De la misma manera, el artista habló de Olenka Cuba, quien lo defendió de todas las críticas que ha recibido. “La entiendo, uno siempre se acostumbra a sus comodidades. Ella y mi bebita son mi fortaleza, sabe que todo pasará pronto y estaremos juntos nuevamente. Cuando ya pueda salir tendré que desinfectar mi casa y rehacer nuestra vida”, dijo el cantante.

Por otro lado, el cumbiambero comentó sobre de las personas que no acatan la cuarentena. “Hay mucha irresponsabilidad en la gente, este virus no es un juego, ataca a personas de cualquier edad”, precisó el artista.

Leonard León y Olenka Cuba. Foto: Instagram

“La música ha sido esencial, escuchando lo que me gusta y aprendiendo otros géneros. Además de series y películas”, sentenció Leonard León.