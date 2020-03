Keeping up with the Kardashians: Kim abofetea a Kourtney en acalorada discusión [VIDEO]

El estreno de Keeping up with the Kardashians dejó a los fanáticos de la adinerada familia muy sorprendidos. Durante el primer episodio de la temporada 18, se muestra una acalorada discusión entre Kim Kardashian y Kourtney.

La disputa rápidamente pasó al plano físico cuando la socialité golpeó a su hermana mayor tras un fuerte intercambio de palabras.

El altercado inició cuando Kim, Kourtney, Khloé y Kendall se encontraban hablando sobre la última edición de la Semana de la Moda de París, evento al que Kylie Jenner debía asistir, pero que declinó debido a que cayó enferma.

La esposa de Kanye West opinó que, de haber sido su caso, ella habría cumplido con su compromiso a pesar de estar “al borde de la muerte” y rápidamente agregó que, por ejemplo, Kourtney y Kendall no hubieran hecho lo mismo.

“Mi mamá está muy acostumbrada a que yo y Khloé cumplamos con nuestros eventos a pesar de estar muy enfermas. Es quienes somos y así seremos siempre”, expresó.

Al oír estas palabras, la mayor de las hermanas confrontó a Kim Kardashian. "Saca ese pensamiento de tu cabeza. Yo trabajo muy duro. Juro que te golpearé en la cara si continúas diciendo eso”, expresó la expareja de Scott Disick.

Segundos después la pelea entre las empresarias se tornó física y ambas protagonizaron una agresiva escena en la que se pueden observar fuertes golpes dirigidos a Kourtney Kardashian.

Kourtney Kardashian podría abandonar Keeping up with the Kardashians

Las discusiones en la adinerada familia parecen haber cansado a la hermana mayor de Kylie Jenner.

En los últimos episodios de la temporada 17 del reality, Kourtney Kardashian deslizó la posibilidad de no participar en las grabaciones del sintonizado programa. “Ya estoy muy cansada de esto. Honestamente no quiero filmar nunca más”, indicó.