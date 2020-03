Josh Wallwork, conocido actor e integrante de la serie ‘La Ley y El Orden’, murió el último 26 de marzo a causas de las complicaciones provocadas por el coronavirus.

Wallwork falleció a los 45 años de edad. La triste noticia fue confirmada por Andul Qadir, un amigo cercano a la familia, quien lo anunció por redes sociales.

PUEDES VER Penélope Cruz y Javier Bardem donan material sanitario al hospital La Paz

En su cuenta de Facebook, escribió: “Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de COVID-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”.

Por su parte, el productor ejecutivo de 'La Ley y El Orden’ dijo adiós en Twitter a un gran compañero y amigo.

PUEDES VER La Academia: Jolette da positivo en prueba de coronavirus

“Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros actores y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de COVID-19 El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, escribió.

Mariska Hargitay, la protagonista de ‘La Ley y El Orden’, no tardó en expresar sus condolencias: “Estamos desconsolados. Creo que nunca lo vi sin una sonrisa en su rostro. Él trajo amor y amabilidad donde quiera que fuera. Siempre listo con el chiste. Te extrañaremos Josh. Por siempre en nuestros corazones”.

PUEDES VER Nicola Porcella es reemplazado por Mathías Brivio en nuevo programa de Latina

¿Quién era Josh Wallwork?

Nacido el 3 de junio de 1974, el conocido actor trabajó en una serie de exitosos programas como ‘Madame Secretary’, protagonizada por Téa Leoni, The Get Down y Bull. Antes de que su carrera televisiva despegara, Wallwork hacía el vestuario para el ‘Ballet de Houston’ y el OVO del Cirque de Soleil.

Finalmente, Wallwork vivió en Brooklyn, Nueva York, que se ha convertido en la ciudad más afectada en Estados Unidos en lo que respecta a la propagación pandémica del coronavirus. Hasta el 25 de marzo, el estado de Nueva York tenía más de 34,000 casos confirmados de COVID-19, según The New York Times.