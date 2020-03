Jolette Guadalupe Hernández Navarrete dio positivo en la prueba de coronavirus. Así lo confirmó ella a través de un video compartido como historia en Instagram. La exconcursante de La Academia sorprendió con fuertes imágenes desde el centro de salud.

“Positiva Covid19. Me encomiendo a sus oraciones”, escribió la intérprete de 36 años, quien también compartió una imagen del documento donde se leen los resultados. La conocida Jolette aparece en una camilla con un cubrebocas y con una bata del centro de salud.

El sorpresivo mensaje de Jolette generó mensajes de solidaridad de parte de sus seguidores. Aunque su paso por la Academia no haya el más aclamado, lo cierto es que en las redes sociales se acerca al millón de fans. Ellos dedicaron palabras de aliento tras conocerse su estado de salud.

Jolette en La Academia

Jolette integró la Cuarta Generación del La Academia, programa de competencia de canto en el que también participó Danna Paola. Su paso por este reality fue polémico, ya que el jurado llegó a desacreditarla ante la audiencia argumentando que la mujer no tenía talento para el canto.

PUEDES VER Anahí enternece las redes sociales con fotografía de sus hijos durante cuarentena

Sin embargo, la historia de Jolette dentro de La Academia sería mucho más compleja, según lo recogido por la plataforma de Infobae. La intérprete del disco del 2005 Mi sueño en La Academia argumentó para el referido medio que durante la temporada padecía una bronquitis aguda.

Esta situación le habría impedido desempeñarse de la mejor manera. Agregó que cantar en esas condiciones le generó problemas físicos y psicológicos. Por otro lado, aseguró que la producción del programa favoreció a los demás concursantes con la intención de perjudicarla.

“Lo más grave que pasé en esa época, fue en la casa, como sea los domingos era sólo exposición, pero yo, mentalmente podía prepararme porque sabía qué esperar, además que veía de lejos a mi mamá y eso me daba gusto, a mí me dejaban meter menos gente, no como a mis compañeros que metían a todos sus fan”, contó.

Pero la vida de Jolette tomó otro rumbo luego de La Academia. La joven retomó sus estudios en la Universidad Jesuita de Guadalajara y se licenció como periodista. Más adelante volvió a la pantalla chica con TV Azteca.