Edson Dávila, el bailarín que Gisela Valcárcel bautizó como ‘Giselo’, se enfrentará a Michelle Soifer, este domingo, en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. “Micheille tiene buena sazón, seguro así conquistó al ‘principito’ Giuseppe Benignini, aunque, durante el programa, le faltó estar más atenta con la preparación de su plato. Y, claro, yo cocino mejor. Yo sé cocinar, mi mamá Ilmer, quien me acompañó, me enseñó desde chico. Lo más importante de esta participación fue que nos divertimos mucho. Ella y yo somos amigos, ella me encanta como persona, es muy espontánea, y cada vez que nos juntamos la pasamos muy bien”, dijo.

Acerca de cómo está viviendo la cuarentena, respondió: “Fui precavido, un día antes de anunciarse la cuarentena yo salí a comprar con mucha mesura lo necesario, y ahora ya no necesito hacerlo, entonces, casi no salgo de casa. Estoy calmado y tomando esta cuarentena de la mejor manera, ¿para qué me voy a estresar o deprimir? Este aislamiento, además de ser un acto de responsabilidad y amor al país, me permite descansar y compartir con la familia. Esta etapa me está permitiendo valorar a quienes tengo a mi lado y más, a quienes no puedo ver”.

Además, comentó el aislamiento social que se ha extendido hasta el 12 de abril. “Está bien, es necesario que todos nos quedemos en casa. Lo que sí, me preocupa la gente que vive del día a día, yo pasé por lo mismo hace años y sé que es muy difícil. Recuerdo que yo salía a vender marcianos y con lo que sacaba ese día me iba con mi mamá a hacer compras al mercado. Tengamos calma, juntos vamos a salir de esto”. ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, va a las 7 de la noche por América Televisión.