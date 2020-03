Luego de ser duramente criticada por un mensaje en redes sociales en el que indicaba ignorar las medidas de aislamiento, Evangeline Lilly decidió pronunciarse en Instagram y se disculpó por sus controversiales palabras.

En el extenso mensaje, la actriz de Marvel indicó que ha cambiado de parecer y que se encuentra dentro de casa respetando la cuarentena.

PUEDES VER Evangeline Lilly recibe críticas tras no acatar la cuarentena por coronavirus

"A pesar de mi incredulidad, por las repercusiones socioeconómicas y políticas que traerán esta medida, por favor tomen en cuenta que estoy haciendo mi parte para aplanar la curva. Estoy practicando el distanciamiento social y me estoy quedando en casa con mi familia”, indicó Evangeline Lilly a sus seguidores de Instagram.

Evangeline Lilly en Instagram

La artista de Hollywood también se mostró muy arrepentida de los comentarios que hizo días atrás. “Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por la insensibilidad que mostré en mi anterior publicación hacia el sufrimiento y miedo que ha generado el COVID-19 alrededor del mundo”.

Además también reflexionó sobre las devastadoras consecuencias que ha ocasionado el brote del coronavirus y su displicencia hacia las medidas de prevención. “Abuelos, padres, niños, hermanos y hermanas están muriendo. El mundo está luchando para detener esta amenaza y mi silencio ha enviado un mensaje arrogante y crítico”, dijo.

Evangeline Lilly (Foto: AFP)

“Mis disculpas a aquellos que se han visto afectados por esta pandemia. Nunca quise herirlos (...) Pensé que estaba influyendo calma en la histeria. Ahora puedo ver que estaba proyectando mis propios miedos”, finalizó Evangeline Lilly.

Sophie Turner critica a Evangeline Lilly

La actriz británica fue una de las que más se indignó tras las palabras de su colega de 40 años e incluso tuvo severos calificativos contra ella.

Durante una transmisión en vivo junto a su esposo Joe Jonas, Sophie Turner expresó su enojo por aquellos que no respetan la cuarentena. “Quédense adentro, no sean estúpidos, aunque prefieras tu libertar sobre tu salud. No me importa tu libertad, puedes estar infectando a otras personas, personas vulnerables que están alrededor tuyo”, dijo.