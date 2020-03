Redacción Fama

Luego de tres meses de ausencia en las redes sociales, Gisela Valcárcel reapareció en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram desde donde compartió un mensaje sobre la situación crítica que se vive a nivel global a causa del COVID-19.

“Quería saludarlos, decirles que estamos de vuelta, este es el momento de unirnos... No mires nada que te altere, no es necesario ver tantas noticias, con que te alteres de tres o cuatro cosas está bien. Sigamos lo que dice el presidente, no nos hagamos los rebeldes ahora. Es el momento de caminar unidos...”, refirió.

Antes de ello comentó cómo pasa la cuarentena decretada por el Gobierno. “Oro a las 3 de la tarde y me relajo un poco. Me baño cuatro o cinco veces al día, debo cuidarme muchísimo por tener a mi alrededor personas que necesitan estar alejados del virus”, dijo.

Gisela además compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo que ha ocasionado el coronavirus en nuestro entorno familiar. “Pensaba cómo un virus ha logrado que todos permanezcamos en casa, en cómo ha hecho que extrañemos tanto a nuestra familia. Yo veo a mi mamá por videollamada por WhatsApp o Facetime, pero no es igual, no es nada igual”, compartió con la voz entrecortada.

“Se supone que estoy acá para alegrarlos y me emociono con mis historias”, agregó y prosiguió con su reflexión.

“Esto no es casualidad. Hoy todos somos iguales. Cuando veo que la gente pelea pienso qué clase de personas tan necias somos que aún cuando muchos de los nuestros se están muriendo, tenemos ganas de pelear con otro”.

De otro lado la conductora evitó hacer comentarios sobre el retorno de su reality show a la pantalla, y más bien confesó por qué se mantuvo alejada de las redes sociales desde diciembre pasado.

“Desde el 22 de diciembre en que terminé con el programa no salía en Instagram. La verdad es que me cansé un poquito de postear sobre cosas no tan importantes, esa es la verdad. Que si el peinado, que el programa, que todo tenía que ser bonito y no todo es bonito... Ahora estoy feliz de que no sea todo bonito. Estoy feliz de mostrarnos como somos. Hay momentos en que soy rebelde y voy contra la corriente y me molesta hablar solo de cosas lindas. Algunos, incluso, salen con la cara lavada, yo no estoy así en este momento pero prometo en otra ocasión salir con la cara lavada”.