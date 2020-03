Evelyn Herrera y Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo tienen coronavirus

La cantante mexicoamericana Evelyn Herrera se pronunció en su perfil oficial de Facebook para anunciar su estado de salud y el de su esposo Juan Carlos Rodríguez, pues ambos son portadores del COVID-19. La intérprete de música cristiana detalló todos los síntomas que el nuevo coronavirus ha causado en su cuerpo.

“De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad, así como otros síntomas terribles”, contó la artista. “Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar”, agregó Herrera.

Evelyn Herrera evidenció su fe y agradeció a Dios por mantenerla a salvo a pesar del susto que significó contraer la nueva enfermedad. “Doy gracias a Dios que este virus no atacó fuerte mi respiración, aunque por ratos no podía respirar bien”, continuó en el mensaje que publicó en su red social.

Tercer Cielo: Evelyn Evelyn Herrera revela que contrajo coronavirus junto a su esposo. (Foto: Difusión)

Los fanáticos de la pareja no tardaron en reaccionar al post con esperanzadores mensajes de apoyo. “No sabía que a ustedes les toco padecer del virus, ¡me imaginó lo feo que fue! Abrazo gigante y que salgan pronto de esto”, “no sabía que les tocó esto del virus, lo lamento mucho. Por otra parte, qué alegría que puedan vivir para contarlo, no me imagino lo difícil que ha sido para ustedes. Les mando un fuerte abrazo”, escribieron algunos internautas.

Tercer Cielo: Evelyn Evelyn Herrera revela que contrajo coronavirus junto a su esposo. (Foto: Facebook)

Cabe señalar que el coronavirus viene dejando más de 526 900 contagiados y cerca de 24 000 muertos en 187 países del mundo.