Christian Domínguez dedica emotivas palabras a su hijo por su cumpleaños [FOTOS]

El cumbiambero Christian Domínguez decidió escribirle un mensaje a su pequeño hijo Valentino, fruto de la relación que sostuvo con la expanelista de Válgame, Karla Tarazona.

El integrante de la Gran orquesta hizo un alto a las dedicatorias de amor que le hace a diario a su pareja Pamela Franco, para escribir unas extensas palabras a su hijo por su onomástico.

Mediante su cuenta de Instagram, Christian Domínguez se mostró orgulloso de su hijo. “No es sencillo encontrar palabras de cumpleaños para un hijo tan bueno como tú, pues hay tantas cosas buenas que decirte y que desearte, por eso te diré que te amo con todo mi amor, esperando que pases un lindo día”, se lee en su red social.

Christian Domínguez. Foto: Instagram

“Siempre me he preocupado por verte crecer sano y feliz, siempre velaré por ti. Me encargaré de que no te falten motivos para sonreír. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Te amo”, escribió la expareja de Isabel Acevedo.

Christian Domínguez. Foto: Instagram

Cabe mencionar, que el Christian Domínguez siempre ha utilizado sus redes sociales para manifestar el amor que siente hacia las personas que lo rodean.

“Ahora más que nunca somos uno, como siempre lo decimos, de ahora en adelante cambiarán muchas cosas y estaremos no solo bendecidos por Dios, sino por nuestro angelito que nos cuidará siempre”, dijo hace unos días cuando se refirió a su pareja, Pamela Franco.

Christian Domínguez. Foto: Instagram

Recordemos que Christian Domínguez, antes que inicie la cuarentena en el Perú, venía publicando instantáneas con su pequeño. “Mi mejor compañero, el Dominguitos... ahora full cibernético ja ja ja... buen domingo y si es en familia mejor... #teamohijo”, exclamaba el cumbiambero.