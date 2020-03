Bob Dylan lanza nuevo tema tras 8 años de silencio musical

El ganador del Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan acaba de romper su silencio musical de 8 años con el lanzamiento de un nuevo tema “Murder Most Foul”, desde la publicación de su último disco Tempest, de 2012.

El cantante y compositor dio a conocer esta balada de casi 17 minutos, en la que recita sobre la muerte del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy sobre una base de piano, violín y contrabajo. En la narración nombra a varios iconos culturales como los Beatles, Patsy Cline, Marilyn Monroe, Woodstock, John Lee Hooker, Stevie Nicks y Nat “King” Cole.

“Saludos a mis fans y seguidores, con gratitud por todo su apoyo y lealtad a lo largo de los años. Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo que ustedes podrían encontrar interesante. Manténganse a salvo, manténganse atentos y que Dios esté con ustedes", escribió el músico de 78 años dejando entrever que también le preocupa lo que está pasando en el mundo con la pandemia del coronavirus. Pero además, “Murder Most Foul” es el adelanto de un nuevo disco de inéditos.

El largo texto arranca con el asesinato de John F. Kennedy (“Fue un día oscuro en Dallas, noviembre del 63./ Un día que vivirá en la infamia./ El presidente Kennedy estaba en lo alto/. Un buen día para vivir y un buen día para morir”) y luego recuerda grandes acontecimientos de la época, dibujando una dramática historia del declive de Occidente, ejemplificada en su país, Estados Unidos. “Libertad, oh libertad./ Libertad desde la necesidad./ Odio decirlo, pero solo los hombres muertos son libres./ Envíame un poco de amor, no me digas mentiras”, clama en uno de los versos más oscuros y bellos. Después de un retrato sombrío y cínico de la época, muestra una única salvación, la música, encarnada en los Beatles, John Lee Hooker o Patsy Cline.