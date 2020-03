Anahí de Cárdenas padece de ansiedad: “A veces no nos damos cuenta, se presenta como dolores físicos”

La modelo Anahí de Cárdenas escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde narra cómo han sido sus días después de recibir su tratamientos para combatir el cáncer de mama.

La actriz peruana detalló los momentos que ha pasado. “Cuando me dijeron que las quimioterapias blancas iban a ser más suaves, no le creí al doctor. Después de lo que había pasado con las cuatro primeras, pensé que me esperaban unos largos meses de malestares y cama obligada. Pero si, son más suaves”, escribió la modelo.

“Hace como una semana y media venía con unos dolores de estómago muy fuertes, será la quimioterapia. Una acidez incontrolable, aunque me tomé todas las pastillas que me habían mandado. Pensé que ese iba a ser mi futuro por los siguientes meses y desesperada empecé a buscar diferentes opciones”, resaltó la modelo.

Asimismo, comentó cómo se dio cuenta de este trastorno. “Un día me sentí bien estaba a punto de comer y me di cuenta que la salsa de tomate que estaba por comer tenia pimienta. Como por arte de magia el dolor de barriga empezó, sin antes haber terminado de digerir bocado".

"Yo sé que no puedo comer pimienta, pero la reacción fue inmediata. Entonces fue que me di cuenta de mi ansiedad”, reveló la exintegrante de “Asu Mare”.

“A veces no nos damos cuenta y el estrés o la ansiedad se presentan como dolores físicos totalmente reales. No son inventados. Se llama somatización. Automáticamente llamé a mi doctor a preguntarle y me dijo que sí, por lo cual llamé a mi psiquiatra y me recetó algo para la ansiedad”, exclamó la exfigura de América TV.

De la misma manera, la actriz aconsejó sobre la importancia de consultar con un profesional de la salud. “¡Santo remedio! No he vuelto a tener dolor de estómago. La mente es poderosa y puede jugarnos malas pasadas, sobre todo en momentos de estrés, un momento de confinamiento difícil para todos. Pero no desesperar (...) la medicación correcta puede hacer todo más fácil. Consulten siempre con su médico. No se automediquen”, finalizó.