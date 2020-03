Adal Ramones en el ojo de la tormenta. El presentador compartió con sus seguidores la forma en la cual está acatando el aislamiento para prevenir el coronavirus: estar con toda su familia en la playa, por lo que, sus seguidores, a través de las redes sociales, no dudaron en criticarlo.

El conductor de “La Academia” se defendió alegando que su decisión de pasar la cuarentena cerca al mar estaba planeada hace un mes.

PUEDES VER El romance entre Adal Ramones y Karla de la Mora que triunfó pese a los 23 años de diferencia de edad

Mediante un video, Ramones, quien se encontraba cerca de una piscina, con sillas para recostarse a su costado, hizo llegar su testimonio a través de Instagram.

Adal Ramones en Instagram

“Hace un mes tomé la decisión de traer a mi familia a la playa. Me previne con tiempo y dije ‘paremos todo, paremos la obra de teatro’. Se veía venir que iban a parar todas las producciones teatrales. Me traje a mis hijos, me traje a mi esposa y estamos aquí hace un mes y todo cambió en un mes. Al principio podíamos ir a cenar, a comer. Saludar a la gente a la distancia y ahorita ya es imposible, todo cambió a partir de hace dos semanas”, señaló el mexicano.

Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora. Foto: difusión

Asimismo, pidió a sus seguidores que mantengan la distancia e higiene para evitar la propagación del virus. “Les pido que estén unidos en familia. Sobre todo tengan higiene, mucha limpieza. Tratar de evitar tocar a otras personas”, indicó.

En este mismo video, los usuarios de la red social continuaron cuestionando sus palabras, ya que daba la impresión de encontrarse en un hotel.

“Mi humilde opinión es que se fueron a meter a la boca del lobo. En un hotel hay muchos turistas y con los turistas está el virus. La casa es el lugar más seguro. Si quieres cuidar a tu familia no salgas de la habitación, en ese momento mientras hablas, estás tocando todo lo que otros tocan y no veo ni mascarillas, quizá mucho menos guantes. No los quieras tanto, quiérelos mejor”, escribió una seguidora, por lo que Ramones le comentó:

“No es hotel, aquí vivimos la mitad del año. Y estamos solos y sin servicios para evitar problemas. Porque amo a mi familia y los cuido lo mejor que puedo, los traje acá hace un mes, mucho antes de que esto explotara. Cuídate y gracias, un abrazo”, manifestó.