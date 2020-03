Taylor Swift no deja a sus fans desamparados. La rápida expansión del coronavirus no solo ha afectado el sistema de salud mundial, sino que también ha causado estragos en la economía debido a las medidas de aislamiento adoptadas en diferentes países para evitar contagios.

Muchas personas, especialmente trabajadores independientes, se han quedado sin ingresos y ahora sufren para pagar por alimentos y servicios básicos. Este también es el caso de muchos fanáticos de la cantante de pop, quienes pidieron ayuda a través de redes sociales.

Luego de conocer sobre la situación de algunos de sus seguidores, Taylor Swift decidió aportar su ‘granito de arena’ y donó dinero a aquellos que vienen sufriendo por la falta de trabajo.

Una fotógrafa independiente expuso en Tumblr que se quedó repentinamente sin clientes y que ahora tiene dificultades para pagar el alquiler de su departamento en Nueva York.

Ante esto, la artista hizo una transferencia de 3 mil dólares para que la muchacha pueda continuar cumpliendo con la cuarentena. “Holly, siempre has estado ahí para mí. Ahora yo quiero apoyarte, espero que esto ayude. Con amor, Taylor”, escribió.

Lo mismo sucedió con Samantha Jacobson, una empleada que no puede acudir a su centro de labores. “Debido al coronavirus, mi trabajo y única fuente de ingresos va a cerrar por 30 días. No tengo empleo, sueldo y no puedo pagar mis recibos”, indicó en redes sociales.

“Vi tu tuit en el que indicabas que estabas estresada por las cuentas y quiero ayudarte. ¿Cuál es la mejor manera de hacerte llegar 3 mil dólares?”, fue la respuesta de Taylor Swift.

Artistas donan fuertes montos para la lucha contra el coronavirus

Estrellas de Hollywood como Kylie Jenner, Ryan Reynolds, Blake Lively y Angelina Jolie, han sumado esfuerzos para combatir los estragos causados por la expansión del COVID-19 en el mundo.

El dinero que los artistas han aportado serán destinados para la compra de implementos de bioseguridad médicos, bancos de alimentos para los más necesitados y programas educativos para aquellos niños que se han quedado privados de asistir a la escuela.