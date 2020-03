Coronavirus: 'Wonder Woman 1984′ se estrenaría en cines

Dos de las películas más esperadas para este año, “In the Heights” y la secuela de ‘Wonder Woman’, anunciaron de manera oficial, que postergan sus estrenos, evidentemente por la crisis sanitaria mundial por el Covid-19 (Coronavirus). En el caso de la megaproducción de Warner Bros. sobre la heroína de DC Comics, no hay lugar para transmitirla vía digital o streaming. Su estreno programado para el 5 de junio de 2020, será reprogramado para el 14 de agosto en salas de cine.

“Hicimos ‘Wonder Woman 1984’ para la pantalla grande y creo en el poder del cine”, escribió la directora Patty Jenkins en Twitter. “En estos tiempos terribles, cuando los propietarios de los cines están luchando como muchos, estamos entusiasmados de volver a poner nuestra película al 14 de agosto de 2020 en un cine cerca de ustedes, y rezar de que vengan mejores tiempos para todos”, agregó.

En el caso de la adaptación del musical ‘In the Heights’, el protagonista Lin Manuel Miranda escribió . "Tuvimos el mejor verano de nuestras vidas el año pasado filmando. Nos reunimos en Washington Heights y contamos esta historia, en el lugar de este vecindario, con nuestros vecinos de esa comunidad. No podíamos esperar para compartirlo con ustedes. Pero vamos a tener que esperar un poco más “.