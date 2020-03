Gigi Mitre y Rodrigo González encendieron las redes sociales esta tarde. Los exconductores de Válgame dios se conectaron en una transmisión en vivo, vía Instagram, para comentar de diversos temas.

Para entretener a sus seguidores, la pareja decidió realizar este enlace hacia sus seguidores y, de algún modo, quitarles el aburrimiento durante esta cuarentena por el coronavirus.

Rodrigo González y Gigi Mitre se burlan de Ethel Pozo en Instagram

Tal es así, que uno de los personajes de la televisión a quién se refirieron fue Ethel Pozo. Las exfiguras de Latina hablaron sobre la incursión en la pantalla chica de la hija de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, la también productora conduce, de lunes a viernes, el programa América Hoy junto a Renzo Schuller. En ese sentido, ‘Peluchín’ y su amiga indicaron que ella no tiene “ángel” para aparecer frente a cámaras.

“No la conozco, pero yo creo que si está en la tele es porque su mamá es la dueña de los programas. Hay público para todos y si hace buen rating, en buena hora. Cada uno tiene su público, yo creo que si está ahí, es por su madre. No tiene nada de malo, pero cada quien”, sostuvo Gigi Mitre.

Rodrigo González apoyó la idea de su compañera agregando más picardía al comentario. "De ella depende y del público, si la acepta o no. Es buena productora, envuelve bonito el regalo, pero delante de cámaras, resuelve pero no traspasa, no es mala, pero no va, no trasciende”, agregó.

La pareja continuó hablando de otros temas que fueron coyuntura en el país, como el caso de la detención de Milagros Leiva por la policía.