Luego que Milagros Leiva protagonizara un bochornoso incidente tras ser intervenida por efectivos del orden en pleno toque de queda y no hacer un mea culpa por llamar a un general para que interceda por ella, Magaly Medina emitió un informe recordando todas las polémicas en las que estuvo involucrada la periodista.

Durante la emisión de su último programa, Magaly Medina no solo siguió cuestionando a Milagros Leiva y escarbando en las causas de su rencilla con Juliana Oxenford, también le recordó las ocasiones donde erró al deslizar información que resultó siendo no del todo cierta.

Haciendo uso de la ironía, la popular ‘Urraca’ presentó este informe al cual denominó como el “Expediente generala Milagros Leiva”.

Seguidamente, el reportaje muestra, por ejemplo, cuando dio su opinión por el ampay que le hicieron a Pedro Gallese saliendo de un hotel con Lucero Jara: “Ahora, si lo haces (ser infiel), hazlo bien, pues. Que no se entere. Ojos que no ven corazón que no siente”, palabras que en su momento criticó duramente Magaly Medina.

Asimismo, se recordó que la comunicadora, en sus tiempos en ATV emitió un documento que, supuestamente, involucraban al presidente Martín Vizcarra en actos ilícitos; en sus siguientes programas aseguró que se equivocó:

“Yo confié en esa fuente. Es una fuente que la tengo de años. Un gran error y ofrezco mis más sinceras disculpas”, dijo en ese entonces la periodista.

Otro episodio bochornoso fue cuando le aseguró a Alejandro Toledo que Daniel Mora había escrito un texto de apología al nefasto grupo Colina. Sin embargo, el exmilitar la llamó en vivo para exigirle que se retracte o la demandaría.

También se incluyó la vez que reconoció el pago de 30 000 dólares de su bolsillo al exasesor del expresidente Ollanta Humala, Martín Belaúnde Lossio, para que este le dé una serie de entrevistas exclusivas, hecho que la apartó de la televisión. Sin embargo, en su momento, Milagros Leiva aseguraría que América TV no la botó, sino que la obligaron a renunciar.

Finalmente, el reportaje le recuerda las veces que lloró ante diversos hechos, tales como el hecho de que Paolo Guerrero consiguiera ir al mundial Rusia 2018, o algunos comentarios sobre Nicola Porcella cuando sucedió la infame “fiesta del terror” en los primeros meses de 2019.