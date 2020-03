Durante la última emisión de En exclusiva, Laura Borlini no fue ajena a la controversia que causó Milagros Leiva luego de ser intervenida en pleno toque de queda para evitar el avance del coronavirus en el Perú, enfermedad que está cerca de los 500 infectados.

Laura Borlini se encontraba haciendo una reflexión sobre lo que debe ser el respeto a la autoridad, más aún en estos tiempos donde el gobierno ha dispuesto la cuarentena y el aislamiento social obligatorio.

PUEDES VER Milagros Leiva es intervenida por la Policía y pide a general que la ayude

“Da bronca que uno cumpla a rajatabla el mandato del gobierno. Ser solidario con todo un Perú que está intentando no contagiarse de este virus que, realmente, se ha llevado muchas vidas a nivel mundial, sobre todo la de nuestros viejitos”, expresó la exmodelo.

Acto seguido, Laura Borlini pidió a los peruanos a no hacer caso omiso a las medidas de prevención que imparte el Estado peruano para evitar la expansión del coronavirus.

“Disculpen que lo diga así, pero no hay que zurrarse en lo que ha pedido el gobierno por ti, por los demás. Sé que la gran mayoría lo estamos haciendo, pero hay algunos malos ejemplos”, precisó.

En ello, Laura Borlini toca el tema de Milagros Leiva, no sin antes confesar que se ha sentido muy indignada con su actitud tras ser detenida por los efectivos policiales.

“Me molesta mucho lo que ha pasado con Milagros Leiva”, comenzó Laura Borlini: “Así tuviera derecho a manejar en la calle, pero todos debemos ser respetuosos, si es necesario no salir”.

Acto seguido, la conductora de En exclusiva recordó la noche en que fue grabado dicho video, supuestamente, un día sábado, cuando la periodista no debía grabar programa alguno.

“Milagros (Leiva) tiene un programa de lunes a viernes, pero no era (el video) esos días, ¿no? Era fin de semana. Si no damos ejemplos desde nuestro lugar, nuestro espacio (sic). Nosotros que tenemos una cámara no podemos decir una cosa y hacer lo contrario”, aseveró.

PUEDES VER Carlos Álvarez parodia acalorada discusión de Milagros Leiva con Andrea Llosa [VIDEO]

Finalmente, Laura Borlini terminó su crítica a Milagros Leiva asegurando que, si no tiene programas que grabar, es mejor no salir y quedarse en casa o, de lo contrario, respetar la autoridad de las fuerzas del orden.