Magaly Medina incómoda con mamá de Ximena Hoyos por comparar agresión con su detención

Angie Pajares, madre de Ximena Hoyos, dio declaraciones al programa de Magaly Medina sobre su denuncia de agresión. Sin embargo, la conductora se sintió incómoda cuando la mujer comparó su situación con la detención y posterior encarcelamiento que hace años tuvo que sufrir la ‘Urraca’.

En un enlace telefónico con la madre de Ximena Hoyos y el supuesto agresor, Hugo Castro Muñoz; Magaly Medina deslizó a la mujer que se encontraba muy alterada y que debería calmarse porque se estaba mostrando “violenta y agresiva”.

PUEDES VER Mamá de influencer Ximena Hoyos denuncia a expareja por agredirla físicamente

Hugo Castro y Angie Pajares mantuvieron una relación tóxica de años.

La conductora de Magaly TV, La Firme dijo que ambos, aparentemente, sufren problemas para manejar sus emociones, por lo que era “una bomba de tiempo” la relación que ambos mantuvieron en un momento.

Ante esto, Angie Pajares expresa a Magaly Medina: “Creo que tú te pondrías igual. Creo que tú has pasado lo mismo que yo cuando es una detención”.

Hugo Castro presentó supuestas pruebas donde la madre de Ximena Hoyos lo amenaza.

De pronto, Magaly Medina, evidentemente fastidiada, interrumpe a la madre de Ximena Hoyos, extiende la mano para intentar detener las palabras de la mujer para decir.

PUEDES VER Magaly Medina recuerda a Milagros Leiva sus episodios más polémicos [VIDEO]

“No, eso no es comparable. Eso es otra cosa. No metamos esa parte mía que no fue personal, fue pública y profesional”, en alusión al momento en que Paolo Guerrero le ganó una demanda que condujo a la conductora a pasar un tiempo en prisión.

Sin perder mucho tiempo, Angie Pajares refuta a Magaly Medina afirmando que: “No me refiero al motivo, sino que te esposen, que te pongan las huellas dactilares. Todo eso me lo hicieron a mí, Magaly. A eso voy”, expuso la madre de Ximena Hoyos.