Magaly Medina tuvo una charla con Angie Pajares, madre de Ximena Hoyos, quien denunció por agresión a Hugo Castro. La mujer no se sintió respaldada por la ‘Urraca’ y calificó de “circo” la entrevista por darle voz al presunto agresor.

Al final del enlace, Pajares se mostraba fastidiada, algo que Magaly Medina percibió y por eso decidió parar los comentarios de Hugo Castro para que ella pudiese hablar. La presentadora expresó que no desea que la madre de Ximena Hoyos sintiera que no es escuchada.

Tras esto, la mujer se levanta para decir: “Yo te mando un beso, Magaly, te agradezco. Yo no quería que esto fuera un circo. De verdad. Yo no pensé que iban a dar pantalla a un hombre que todo Lima sabe que es un agresor”, expresó molesta Angie Pajares.

Esta expresión no gustó para nada a Magaly Medina, quien intentó calmar los ánimos: “No es un circo. Tú estás recurriendo a los programas de televisión, y desde el momento que recurres a los programas de televisión esto es así”.

La madre de Ximena Hoyos la refutó: “Yo no he recurrido, ellos son los que me han llamado”.

Sin embargo, Magaly Medina se defendió argumentando que como mujer de prensa está en la obligación de escuchar a todas las partes involucradas.

“Soy periodista y no puedo solo tomar tu versión como propia, tengo que averiguar porqué la policía no te atendió, te esposó. Tengo que saberlo. Por eso tengo que llamar a la otra persona para saber qué está pasando”.

“Tengo a mi empleada que ha sido entrevistada por tu reportero, me apena que no haya salido lo que ella dijo”, añadió la mujer, pero Magaly Medina replicó: “Es que no puedo poner una versión. Tengo que poner las dos”.

Antes que culmine la comunicación, la conductora de Magaly TV, La Firme, expresó: “De que hubo agresión, hubo violencia entre ustedes; dos personas como ustedes no deberían estar juntas, es una relación sumamente tóxica”.