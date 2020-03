Karen Schwarz es internada de urgencia y podría dar a luz en plena cuarentena

A través de Intagram, Karen Schwarz anunció que estaría a punto de dar a luz a su segunda hija Cayetana, pese a que aún tiene siete meses de embarazo.

La conductora de televisión fue internada de emergencia en una clínica, donde estuvo acompañada de su esposo Ezio Oliva.

En la mencionada red social, el cantante peruano publicó una foto donde aparece la conductora de Mujeres al mando recostada sobre una camilla. Además, ambos se colocaron sus respectivas mascarillas para prevenir el coronavirus.

“Día 11 en cuarentena nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo. 7 meses”, escribió Ezio Oliva en su cuenta de Intagram.

Ezio Oliva sorprende a fans con foto junto a su pareja en clínica. Foto: Instagram

Por su parte, Karen Schwarz contó que su médico le recomendó que vaya de urgencia a la clínica tras sentir contracciones a poco tiempo de la fecha prevista para dar a luz.

“Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencia para que me vea. Puede que esté iniciando contracciones porque la barriga se me pone dura. Vamos con calma y prudencia para saber que todo está bien”, señaló la conductora en sus historias de Instagram.