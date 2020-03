Jazmín Pinedo preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió una intoxicación durante el aislamiento social impuesto por el Gobierno peruano para prevenir el coronavirus.

La conductora de Esto es guerra se alejó de la televisión luego de que se cancelaran las grabaciones del reality de competencia a través de América TV, debido al toque de queda y a las medidas del Estado.

A través de Instagram, Jazmín Pinedo mostró parte de su rostro afectado por las consecuencias de la intoxicación. Allí apareció con los párpados hinchados y los ojos más reducidos.

“No parece tanto, ¿ya? Pero sí estoy mejor. Estaba horrible, parecía Shrek. Ahora se me quedó esta partecita que está inflamada. Parece que me hubiera comido todo en la cuarentena, pero no es eso, me intoxiqué”, expresó la popular ‘Chinita’ en sus historias.

Tras recuperar su salud, comunicó a sus seguidores que consultará con un médico alergista para saber por qué le dio ese cuadro tan fuerte de intoxicación, pues hasta el momento, desconoce las causas.

Jazmín Pinedo y su hija pasan juntas cuarentena

La exconductora de Mujeres al mando disfruta de alegres momentos con su hija durante la cuarentena. En la mencionada red social, contó que entre las cosas que hace en su casa, una de ellas es hacer las tareas de la pequeña. Además, le prepara sus platillos favoritos.