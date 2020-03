Érika Buenfil es considerada como la ‘Reina de TikTok’ por usuarios en redes sociales

La conocida actriz mexicana, Érika Buenfil se ha convertido en uno de los personajes más aclamados de la plataforma TikTok. Hace unas semanas, los usuarios en redes sociales la declararon “La Reina” ya que cuenta con más de 2.8 millones de seguidores.

Durante una entrevista Érika habló de su gran éxito en TikTok gracias a los divertidos videos que comparte. Al punto en que ha dejado a todos impresionados por la gracia que tiene para hacerlos y la forma en la que ha conquistado al público.

"Me da risa que la gente me haya comenzado a llamar así. Ahorita ya no es como al principio, me da miedo y no sé por qué, son videos muy divertidos”, declaró la actriz a medios locales.

Sin embargo, Érika Buenfil también ha manifestado que ahora no siente que sea el momento para seguir compartiendo sus publicaciones en TikTok. "Ahora estamos viviendo momentos difíciles, no quiero que la gente vaya a pensar que mientras están sufriendo uno está jugando. En este momento hay muchos videos muy buenos que quiero hacer, pero no, todavía ahorita la gente está muy sensible”, explicó.

TikTok busca a Érika Buenfil para trabajar juntos

Su popularidad ha sido tan grande que ahora la plataforma la ha buscado para colaborar en un proyecto juntos.

“Comencé a recibir llamados, incluso para que asistiera a las oficinas de TikTok, fue muy padre, pero todo se detuvo a raíz de la pandemia, todo está en pausa”, aseguró.

Érika Buenfil sigue en grabaciones de telenovela

A pesar de su popularidad, la actriz continúa en las grabaciones de ‘Te doy la vida’, la novela que se estrenó junto a Eva Cedeño, José Ron, Danny Perea, César Évora y Jorge Salinas.

La trama ha tenido una popularidad de 3.6 millones de espectadores, Érika le da vida al personaje de Andrea, una mujer clasista a la que no le interesa nada y pisa a los demás.