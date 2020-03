Luego de su fallido romance con Austin Wilson, Demi Lovato parece haberle dado una nueva oportunidad al amor. Así lo pudo confirmar el portal norteamericano Us Weekly, donde se informó que la cantante está saliendo con Max Ehrich, talentoso actor de 28 años.

El mencionado artista ha participado en diferentes producciones de televisión, como Under the dome y The young and the restless. Además, fue el bailarín principal en la tercera entrega de High School Musical.

Recientemente, la pareja fue captada en una salida casual por Los Ángeles. Luego de una semana, el mencionado portal pudo confirmar, a través de una fuente cercana, que Demi Lovato y Max Ehrich han comenzado una relación. El informante además indicó que ambos se conocieron un par de semanas atrás.

Max Ehrich en Instagram

En los últimos días, la cantante y el intérprete han expresado su cariño a través de redes sociales, dejando afectuosos mensajes en sus publicaciones. Este detalle generó sospechas entre los fanáticos de la artista.

El pasado 11 de marzo, la intérprete de “Sorry not sorry” comentó uno de los videos de su nuevo novio. En el clip, el joven actor aparecía cantando una romántica canción y horas después, la talentosa compositora escribió: “Directo a mi corazón”.

¿Demi Lovato y Max Ehrich pasan la cuarentena juntos?

Según indicaron diversos medios, la nueva pareja ha pasado rápidamente a la convivencia. Se reportó que ambos se encuentran atravesando la cuarentena en la casa de la artista.

Demi Lovato comenta la foto de Max Ehrich en Instagram

Max Ehrich compartió una fotografía en Instagram con una extraña leyenda: “Cuando te das cuenta que debiste haber empacado más ropa para tu aislamiento”. Sin embargo, la respuesta de Demi Lovato fue lo que generó emoción entre sus seguidores. “Por mi está bien”, escribió.

Max Ehrich en Instagram

Además, se difundió una imagen del actor, en la que se le ve en el sofá con uno de los cachorros de la cantante de 27 años.