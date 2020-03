Susy Díaz reveló, en el primer programa de Contigo en casa, qué medidas esta tomando como precaución frente a la enfermedad del coronavirus. La exvedette, en una transmisión en vivo con Mathías Brivio y Cristian Rivero, se mostró preocupada por la cantidad de contagiados en nuestro país.

Por ello, el carismático personaje de la farándula peruana recomendó a los adultos mayores que se protegan de la neumonía poniéndose la vacuna del neumococo.

Susy Díaz revela que se puso la vacuna del neumococo para combatir la influenza. Foto: Instagram

“Ya me pusieron la vacuna del neumococo. Ella siempre me vacuna también contra la influenza, antes que llegue el invierno. Tengo 56 años, pero igual debo de protegerme”, sostuvo la excongresista.

Así también, tras los datos de contagiados que llegan hasta casi 500 infectados al 25 de marzo, Susy Díaz contó su secreto para alimentarse bien.

“Todos los días me como un ajo diario, el ajo lo pico y me lo tomo como pastilla. El ajo es antiviral, tiene antioxidantes. A parte que es un antibiótico natural y me mantiene fuerte”, reveló.

Susy Díaz pide rezar

Días atrás, la exvedette se dirigió a sus seguidores para darles un esperanzador mensaje frente a la pandemia mundial del coronavirus.

“Hola amigos, soy Susy Díaz, les pido por favor que me ayuden con sus oraciones hoy, hoy 22 a las dos de la tarde, por favor, tres Padre Nuestro pidiendo a Dios, si es posible, arrodillados, que Dios pare con esta pandemia, que se vaya para siempre el coronavirus de este mundo, por favor la oración tiene poder", expresó.