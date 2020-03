Nicole Pillman lanza canción donde confiesa lo difícil de afrontar el aislamiento social lejos de casa

La artista Nicole Pillman se sumó a lista de peruanos que han utilizado su talento para generar conciencia en las personas sobre la importancia de acatar el aislamiento social.

La cantautora peruana publicó un video en su cuenta de Instagram, donde hace mención sobre la situación que vive el Perú, tras la llegada del COVID 19 y el anuncio de la cuarentena en el Perú.

“Cuarentena sin ti. Una canción de amor escrita en cuarentena”, se lee en la descripción de su nueva publicación que acompaña al material audiovisual que publicó en todas sus redes sociales.

Nicole Pillman. Foto: Instagram

En dicho videoclip, narra la historia de diversas personas que atraviesan este momento alejados de sus familiares, incluso hace mención sobre lo difícil que es el no estar cerca de la persona que amas.

Nicole Pillman. Foto: Instagram

“Tendré que guardarme este abrazo, la distancia hoy no une más. Mantengo intacta la esperanza, yo sé que esta pesadilla pronto acabará. Es duro quedarse encerrado y no poder hacer vida normal, pero lo que más me rompe el alma es no estar cerca de quien amo de verdad”, se le escucha decir en su grabación.

Su nuevo material audiovisual también ha sido promovido en Youtube. “Una canción de amor escrita, producida y grabada en cuarentena. Para todos los que pasan este aislamiento lejos de sus seres queridos. Esto acabará pronto y el abrazo del reencuentro será eterno”, escribió la cantante en la famosa plataforma musical.

Recordemos que, así como Nicole Pillman, el Grupo 5, Agua Marina y Los Shapis son algunos de los artistas peruanos que se han sumado a la lista para promover la campaña “Quédate en casa”.